Senado dos EUA apressa aprovação de processo para evitar crise da dívida

Os senadores dos Estados Unidos votaram nesta quinta-feira (9) a favor da criação de uma lei que permitiria aos democratas suspender uma única vez o teto de endividamento do país e evitar uma inadimplência que poderia ser desastrosa, sem exigir os votos dos republicanos opositores.



A medida permite que o Congresso, controlado pelos democratas, levante o limite da dívida em um determinado valor em dólares, com maioria simples em ambas as câmaras, o que significa que a iniciativa consegue virar lei sem precisar contar com republicanos.



"Ainda temos mais alguns passos a serem dados antes de resolver totalmente esse problema, mas estou otimista de que, após a votação de hoje, estaremos no caminho para evitar um default catastrófico", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer.



Um aumento no limite da dívida normalmente exigiria 60 votos no Senado, que é dividido em 50-50, mas com a nova lei, o aumento pode obter luz verde apenas com o apoio de todos os democratas mais um "sim" do desempate da vice-presidente Kamala Harris.



Enquanto isso, os republicanos estão essencialmente à margem, sem bloquear os democratas, mas também sem oferecer votos para subir o teto da dívida.



O acordo coloca fim a semanas de tensas negociações e chega poucos dias antes do prazo para atingir o limite da dívida.



Se algo não fosse feito, os Estados Unidos não teriam mais sido capazes de cumprir suas obrigações de pagamento de dívidas logo após a próxima quarta-feira.



O país gasta mais dinheiro do que arrecada com os impostos, por isso pegam dinheiro emprestado com a emissão de títulos do governo, considerados alguns dos investimentos mais seguros do mundo.