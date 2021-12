Burkina Faso e Níger garantem ter matado uns '100 terroristas' em operação conjunta

Os exércitos de Burkina Faso e Níger anunciaram nesta quinta-feira (9) ter matado "cerca de cem terroristas" em uma operação conjunta contra grupos extremistas na fronteira entre os dois países entre 25 de novembro e 9 de dezembro.



A operação conseguiu "neutralizar ao redor de cem terroristas" e "deter cerca de 20 indivíduos suspeitos", informaram em um comunicado conjunto.



Os exércitos também desmantelaram duas bases, uma em Kokoloukou no oeste do Níger e outra em Yeritagui, no leste de Burkina Faso.



Durante as manobras, quatro soldados de Burkina Faso perderam a vida em um ataque à bomba, destaca o comunicado.



Os dois grupos mobilizaram tropas terrestres, mas também "aviões de vigilância e combate" durante a operação, que teve sua base em Tillaberi, no Níger.



A localidade fica na chamada zona das três fronteiras, onde convergem Níger, Burkina Faso e Mali, e onde grupos jihadistas se instalaram.



A Al Qaeda e o grupo Estado Islâmico operam na região do Sahel desde 2015.