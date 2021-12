Confrontos tribais deixam ao menos 138 mortos em Darfur

Os confrontos tribais em Darfur, no oeste do Sudão, deixaram pelo menos 138 mortos nas últimas três semanas, informaram médicos nesta quinta-feira (9).



A violência eclodiu pela primeira vez em 17 de novembro entre pastores de dromedários armados, nas montanhas de Jebel Moon, em Darfur Oeste.



No sábado, houve outros confrontos armados na região de Krink, também em Darfur Oeste, entre grupos rivais.



"Muitos dos feridos morreram porque não conseguiram chegar às instalações médicas e as clínicas comunitárias das zonas rurais não estão equipadas", informou o Comitê de Médicos, um sindicato local.



Segundo a fonte, o total de mortos foi de 138, incluindo 25 pessoas que morreram no sábado em Jebel Moon. Ao menos 106 ficaram feridas.



Darfur, uma extensa região regularmente afetada por confrontos, sobretudo provocados por disputas territoriais e problemas de acesso à água, foi cenário de uma longa guerra que deixou desde 2003 ao menos 300.000 mortos e 2,5 milhões de deslocados, segundo a ONU.