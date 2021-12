Wall Street fecha sem tendências definidas em um mercado sem fôlego

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta quinta-feira (9) em um dia sem informações relevantes para orientar o mercado, que espera um indicador de inflação nos Estados Unidos na sexta-feira.



O Dow Jones fechou em equilíbrio a 35.754,69 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq perdeu 1,71% a 15.517,36 unidades, e o S&P; 500 perdeu 0,72% a 4.667,45.



Para os analistas da Briefing.com, o Nasdaq e outro índice, o Russell 2000 (de pequenas e médias empresas), "registraram o grosso das perdas depois de três dias de super-desempenho".



As estrelas da tecnologia como a fabricante de semicondutores AMD (-4,92%) ou a especialista em placas gráficas Nvidia (-4,20%), que registraram altas desde a segunda-feira, fecharam em queda.



No entanto, "poderia se dizer que nada mudou realmente", disse Maris Ogg, gerente de portfólios da Tower Brigde Advisors. "Estamos claramente em um mercado orientado pelos anúncios", reforçou.



Para a sexta-feira é esperado o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos.



Entre os valores do dia, destaque para a estreia do banco digital brasileiro Nubank, que entrou na bolsa com as letras "NU" e encerrou sua primeira sessão com alta de 14,2% sobre o valor de lançamento, de 9 dólares, a 10,28 dólares.



Com este fechamento, a empresa obtém uma capitalização em bolsa de 47 bilhões de dólares, um sucesso para um banco com apenas oito anos de vida.



Já os bancos brasileiros tradicionais cotados em Wall Street fecharam em baixa, em particular Bradesco (-3,21%) e Itaú (-3,72%).



A fabricante de veículos elétricos Lucid foi fortemente penalizada (-18,34% a 36,52 dólares), após o anúncio de uma emissão da dívida de 1,75 bilhão de dólares. O grupo pressionou para baixo vários valores do setor dos veículos elétricos, como Rivian (-5,50%) e Tesla (-6,10%).



