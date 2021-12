Quinze países da UE se comprometem a receber cerca de 40.000 afegãos

Quinze países da União Europeia (UE) se comprometeram a receber cerca de 40.000 afegãos, anunciou a comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, após reunião dos ministros do Interior do bloco em Bruxelas.



"Quinze Estados-membros se comprometeram a oferecer proteção a 40 mil afegãos", informou a comissária em entrevista coletiva, chamando o acordo de um "impressionante ato de solidariedade".



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) calculou em outubro que cerca de 85.000 afegãos precisariam ser realocados dos países vizinhos ao Afeganistão, para onde fugiram nos últimos 5 anos, e pediu aos Estados da UE que recebessem a metade.



A Comissão não especificou o período de acolhimento dos refugiados.



A Alemanha receberá o maior número de refugiados afegãos (25.000). A França prometeu receber 2.500 afegãos, além de 5.000 outros refugiados de várias nacionalidades, de acordo com um documento ao qual a AFP teve acesso.



A Holanda receberá 3.159 afegãos e 1.915 de outras nacionalidades, a Espanha, 2.500 e 1.200, e a Suécia, 1.500 e 4.200, respectivamente.



Os Estados-membros da UE já evacuaram cerca de 28.000 pessoas do Afeganistão desde que o Talibã voltou ao poder em meados de agosto, de acordo com a Comissão.