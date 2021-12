Petróleo fecha em baixa, afetado por novas restrições sanitárias

Os preços do petróleo abandonaram seus níveis máximos em duas semanas nesta quinta-feira (9), atingidos por novas medidas sanitárias contra a covid ao redor do mundo, que ameaçam a demanda da commodity.



Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro registrou queda de 1,84% a 74,42 dólares.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para janeiro recuou 1,96% a 70,94 dólares.



"Apesar das notícias que indicam que a ômicron poderia não ser tão destrutiva para a demanda de petróleo quanto se temia a princípio, cada vez mais países no mundo voltam às restrições e outras medidas para conter o aumento do número de casos" de covid-19, observou Louise Dickson, da Rystad Energy.



"Isso faz temer que o mercado mundial seja novamente afetado, o que cria um entorno com viés de baixa para os preços do petróleo", acrescentou o analista.



No Reino Unido, o governo pediu nesta quarta o retorno ao teletrabalho, sendo possível, e o passaporte sanitário é adotado pela primeira vez na Inglaterra em boates e qualquer aglomeração com mais de 10.000 pessoas.



"A decisão do Reino Unido parece ser um indício do que se deve esperar nas próximas semanas" no resto do mundo, afirmou Chris Beauchamp, analista da IG.



"Muitos países, inclusive aqueles com altas taxas de vacinação observam um aumento de casos de coronavírus e dos níveis de uso de leitos de terapia intensiva", destacou Dickson.