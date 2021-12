Washington renomeará rua em frente à embaixada saudita em homenagem a Khashoggi

O Conselho do Distrito de Columbia votou na terça-feira (7) em favor de renomear como "Jamal Khashoggi Way" a rua de Washington situada em frente à embaixada da Arábia Saudita, em homenagem ao jornalista assassinado por agentes ligados ao governo da monarquia árabe.



A votação foi unânime para mudar o nome deste trecho de 213 metros da avenida New Hampshire em homenagem a Khashoggi, jornalista que trabalhava para o jornal americano The Washington Post quando foi assassinado na Turquia.



"Ao designar a rua que está em frente à embaixada real da Arábia Saudita com o nome de Jamal Khashoggi, o distrito está criando um memorial em sua homenagem, que não pode ser escondido nem reprimido", diz um informe do conselho.



Khashoggi era crítico da monarquia saudita e foi assassinado no interior do consulado da Arábia Saudita em Istambul, em 2 de outubro de 2018. Os assassinos eram homens com vínculos estreitos com o palácio do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, acusado pela inteligência ocidental de ser o mandante do crime.



Espera-se que a prefeita de Washington, Muriel Bowser, assine a lei que modifica o nome da rua e que não encontre objeções no Congresso, que é responsável por revisar toda a legislação de Washington.



Em 2018, Washington batizou uma rua nos arredores da embaixada russa em homenagem a Boris Nemtsov, um proeminente crítico de Vladimir Putin assassinado em Moscou em 2015.