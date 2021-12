Caças russos interceptam aviões americanos e franceses no Mar Negro

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (9) que enviou caças para interceptar e escoltar aeronaves militares americanas e francesas que voavam perto de suas fronteiras no Mar Negro em meio a tensões entre Moscou e o Ocidente.



"Três caças Su-27 foram enviados para identificar alvos aéreos e evitar uma violação das fronteiras da Federação Russa", disse o ministério da Defesa em um comunicado.



Segundo esta fonte, os aviões interceptaram e escoltaram dois caças franceses Mirage 2000 e Rafale, um navio-tanque KC-135 da força aérea francesa e dois aviões de reconhecimento americanos, um CL-600 "Artemis" e um RC-135.



As cinco aeronaves deram meia-volta e, em seguida, os caças russos retornaram para sua base, informou o ministério.



Um dia antes, a Rússia anunciou que havia interceptado e escoltado três aviões franceses que sobrevoavam o Mar Negro.



Nas últimas semanas, as relações têm sido muito tensas entre a Rússia e os países ocidentais, que acusam Moscou de concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia para preparar uma operação militar.



Durante uma entrevista na terça-feira com seu homólogo russo Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou a Rússia com "sanções econômicas rígidas" em caso de ataque à Ucrânia.



A mesma linha é defendida pela França, que alertou Moscou na quarta-feira sobre "consequências estratégicas e massivas" se a Ucrânia for prejudicada.



Moscou nega preparar uma invasão na Ucrânia e acusa os países da Otan de aumentarem as "provocações", com manobras militares perto de suas fronteiras no Mar Negro.



