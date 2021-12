Príncipe herdeiro da Arábia Saudita destaca 'vínculos sólidos' com o Catar

O príncipe herdeiro que governa a Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, destacou seus "fortes laços" com o Catar nesta quinta-feira (9), em sua primeira visita a Doha desde a crise diplomática de 2017.



Salman - que chegou na quarta-feira - discutiu a segurança regional com o emir do Catar, o sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, relatou a agência de notícias oficial do Catar, QNA.



Ambas as partes compartilharam suas posições "sobre tudo que pode proteger a estabilidade e segurança da região", disse a mesma fonte.



O emir do Catar "sublinhou que esta importante visita vai aprofundar os laços fortes e históricos, especialmente levando em conta os acontecimentos que a região vive", acrescentou o relatório.



O príncipe saudita, por sua vez, destacou os "vínculos sólidos" entre os dois países, disse a agência de notícias Riyadh SPA.



Os dois dirigentes visitaram o estádio Lusail nesta quinta-feira, onde será disputada a final da Copa do Mundo de futebol que o Catar organiza no próximo ano.



Os países vizinhos restauraram suas relações diplomáticas em janeiro, após mais de três anos e meio de crise no Golfo.



Em junho de 2017, a Arábia Saudita, junto com Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, rompeu relações diplomáticas com o Catar, acusando-o de alimentar problemas na região.



O grupo acusou Doha de ser muito próximo do Irã, uma potência na região que rivaliza com a Arábia Saudita, e de apoiar grupos radicais, algo que as autoridades do Catar negam.