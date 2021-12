EMA afirma que dose de reforço é 'segura e eficaz' três meses após última injeção

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) declarou nesta quinta-feira (9) que as doses de reforço da vacina contra a covid-19 podem ser administradas de forma "segura e eficaz" apenas três meses após a última injeção.



"Embora a recomendação até agora seja administrar as doses de reforço preferencialmente seis meses depois, os dados disponíveis atualmente permitem apoiar a administração segura e eficaz de uma dose de reforço três meses após o primeira esquema completo de vacinação", afirmou Marco Cavaleri, responsável de estratégia de vacinação da EMA.



Isso é possível quando "um intervalo tão curto seja desejável do ponto de vista da saúde pública", acrescentou Cavaleri.



Ele também lembrou que ainda "é muito cedo para dizer se a composição das vacinas precisa ser alterada" para combater a variante ômicron.



No entanto, como também explicou a EMA, os sintomas provocados pela ômicron nos casos detectados na União Europeia "parecem ser leves em sua maioria".