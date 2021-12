Biden tranquiliza Ucrânia e Europa Oriental ante ameaça da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone nesta quinta-feira (9) com o presidente da Ucrânia e nove aliados da Otan no leste da Europa para transmitir seu apoio em caso de um ataque russo à Ucrânia e a promessa de severas sanções econômicas contra Moscou se isto ocorrer.



Esses contatos acontecem no momento em que os Estados Unidos e seus aliados europeus pressionam o presidente Vladimir Putin para que se afaste da fronteira com a Ucrânia, onde concentrou cerca de 100.000 soldados nas últimas semanas, aumentando os temores de uma possível invasão.



Biden falou com colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, para oferecer o seu apoio frente a um eventual ataque de Moscou.



Zelenski agradeceu a Biden por seu "apoio constante, firme e decidido à soberania e à integridade territorial" da Ucrânia e "reafirmou seu compromisso com a busca da paz", declarou a Presidência ucraniana em um comunicado após a conversa.



A Casa Branca informou que após este telefonema, Biden conversou por 40 minutos com os líderes de Bulgária, República Tcheca, Hungria, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia - que, ao contrário da Ucrânia, se juntaram à Otan após o colapso da União Soviética em 1991.



- Pressão e sanções -



"Deixei bem claro que, se invadir a Ucrânia, haverá consequências, graves consequências, consequências econômicas como nunca se viu antes", declarou Biden na quarta-feira, um dia após uma reunião de duas horas com o presidente russo.



Kiev também recebeu apoio dos principais aliados europeus dos Estados Unidos. O novo chanceler alemão, Olaf Scholz, ameaçou na quarta-feira com possíveis "consequências" sobre o desenvolvimento e a ativação do gasoduto Nord Stream II - que conecta a Rússia com a Alemanha - se as tropas de Moscou invadirem a Ucrânia.



"Nossa posição é muito clara, queremos que todos respeitem a inviolabilidade das fronteiras. Todos devem entender que, em caso contrário, haverá consequências", declarou Scholz em sua primeira entrevista após assumir o poder.



O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, concordaram na quarta-feira, após um telefonema, "sobre a necessidade de impor sanções rápidas e severas à Rússia" caso a escalada militar se intensifique.



Reino Unido e França também se juntaram ao coro de vozes europeias que pedem moderação a Putin. O Ministério de Relações Exteriores francês advertiu em uma nota sobre as "consequências estratégicas e maciças" que a Rússia enfrentaria em caso de uma agressão à Ucrânia.



- Preocupação defensiva -



A Rússia, que anexou a península da Crimeia em 2014, nega qualquer intenção bélica contra seu vizinho, mas se opõe categoricamente à entrada de Kiev na Otan.



Moscou pede "garantias jurídicas confiáveis" de que isso não vai acontecer, e também manifestou sua preocupação com as atividades crescentes da Otan no Leste Europeu.



Putin disse a Biden na quarta-feira que a Rússia tem o "direito de defender sua segurança" e acrescentou que permitir, sem reagir, a aproximação da Otan de suas fronteiras seria "criminoso".



"Não podemos não ficar preocupados com a eventual admissão da Ucrânia na Otan, porque isso seria acompanhado, sem sombra de dúvida, por um destacamento de contingentes militares, de bases e de armamentos que são ameaças para nós", acrescentou.



- Sem tropas para a Ucrânia -



Biden afirmou que a "obrigação sagrada" que une os EUA aos países da aliança transatlântica "não se estende para a Ucrânia", excluindo, por ora, o envio de tropas, pois aos Estados Unidos não interessa um confronto direto com os russos.



Contudo, o líder americano advertiu que um ataque russo levaria a um reforço da presença militar americano nos países-membros da Otan no Leste Europeu.



Também garantiu, "claramente à Ucrânia", que, em caso de um ataque, os Estados Unidos vão lhe proporcionar "meios de defesa".



Kiev receberá "armas leves e munições", enviadas esta semana como parte de um plano de apoio aprovado por Biden, anunciou na quarta-feira o porta-voz do Pentágono, John Kirby.



Além disso, Washington oferece ajuda para o treinamento das forças ucranianas e prometeu mais de 2,5 bilhões de dólares para fortalecer um Exército que ruiu em face da incursão russa para anexar a Crimeia em 2014.



O presidente ucraniano, que vem pedindo há meses mais apoio de seus aliados ocidentais, considerou "positivo" o encontro entre Biden e Putin.



"Agora, vemos uma verdadeira reação pessoal e um papel pessoal do presidente Biden na resolução do conflito", disse Zelensky em uma coletiva de imprensa.



Kiev acusa o Kremlin de apoiar os separatistas pró-Rússia da região de Donbass, no leste do país, algo que Moscou nega. O conflito interno começou logo depois da anexação russa da Crimeia e já deixou mais de 13 mil mortos.



A Ucrânia se comprometeu esta semana, antes do feriado de Natal, a negociar um cessar-fogo, a libertação de detidos e a reabertura de viagens nas áreas disputadas do leste do país.