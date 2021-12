Iván Duque pede aos EUA redução da demanda por drogas e abertura do mercado

O presidente da Colômbia, Iván Duque, pediu nesta quarta-feira (8) aos Estados Unidos a tomada de medidas "para reduzir a demanda por drogas" e uma maior abertura de seu mercado a produtos colombianos.



Em um momento de aumento vertiginoso do consumo de drogas a nível mundial, "partindo da co-responsabilidade dos procedimentos que temos que adotar, acredito que temos que fazer muito mais nos Estados Unidos no que diz respeito à prevenção", afirmou Duque durante um evento virtual organizado pelo centro de pesquisa Atlantic Council.



"Atingimos níveis recordes de interdições, destruímos laboratórios de cocaína em todo o país, capturamos traficantes, destruímos estruturas, mas também temos que fazer algo forte para reduzir a demanda dos Estados Unidos", porque é igualmente importante "para a construção da paz no longo prazo", insistiu o presidente.



O Atlantic Council apresentou o relatório "Um plano para a recuperação da covid-19 na Colômbia e porque é importante para os Estados Unidos", que gira em torno de quatro pilares: acelerar a vacinação, promover o investimento e a criação de empregos, fortalecer o pacto social e aperfeiçoar a implementação do acordo de paz.



Colômbia e Estados Unidos comemoram 200 anos de relações diplomáticas no próximo ano, uma oportunidade, diz Duque, "para termos uma estratégia abrangente".



"Não se trata apenas de fornecer recursos, mas de usar todas as ferramentas institucionais para estreitar o relacionamento", continuou, instando Washington a aumentar a "acessibilidade" aos produtos colombianos, como tem sido feito com a manga e o pimentão.



Duque considerou que uma maior abertura do mercado abriria oportunidades e até ajudaria a "passar das plantações ilícitas para as legais".



O presidente colombiano também defendeu o fortalecimento dos investimentos para que empresas norte-americanas disputem licitações de projetos na Colômbia.



O relatório do Atlantic Council, de cuja elaboração participaram os senadores dos Estados Unidos Ben Cardin e Roy Blunt, destaca a recuperação econômica do país latino-americano - que segundo Duque encerrará o ano com uma taxa de crescimento superior a 9% - e a vacinação no escala nacional (mais de 50% da população totalmente imunizada).