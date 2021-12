Wall Street fecha em alta pelo terceiro dia consecutivo

A bolsa de Nova York fechou em leve alta nesta quarta-feira (8), depois de duas sessões de ganhos sólidos, que refletiram o alívio dos investidores com as notícias sobre a variante ômicron do coronavírus, menos perigosa do que se pensava.



Ao bater do sino, o Dow Jones registrou alta de 0,10% a 35.754,75 pontos; o tecnológico Nasdaq, 0,64% a 15.786,99 unidades, e o S&P; 500, 0,31% a 4.791,21.



Os índices começaram o dia com otimismo em alta, mas depois ficaram mais voláteis à tarde, principalmente pelas preocupações sobre as viagens em meio ao surgimento da ômicron.



O anúncio do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de um endurecimento das restrições para conter a propagação da variante no Reino Unido moderou o entusiasmo, segundo analistas da Wells Fargo.



O governo britânico pediu o retorno ao teletrabalho a partir da segunda-feira e quer implementar o passaporte sanitário para algumas grandes concentrações.



Os índices foram sustentados no começo do dia pelo anúncio dos laboratórios Pfizer e BioNTech, que asseguram que sua vacina contra a covid-19 é "eficaz" contra a ômicron para os indivíduos que tomaram três doses.



As ações da Pfizer, que abriram em alta, fecharam em queda de 0,62%.



Os investidores também são incentivados pelos avanços no Congresso para aprovar a suspensão do teto de endividamento dos Estados Unidos.



Os mercados aguardam o dado da inflação de novembro nos Estados Unidos, que será publicado na sexta-feira.



Os analistas esperam que o índice de preços ao consumidor fechará em 6,7% em 12 meses frente a 6,2% em outubro. Mês a mês, preveem alta de 0,7%.