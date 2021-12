OEA conclui que Nicarágua não cumpre Carta Democrática Interamericana

A Organização dos Estados Americanos (OEA) concluiu nesta quarta-feira (8) que a Nicarágua não respeita seus compromissos com a Carta Democrática Interamericana e instou o governo de Daniel Ortega a aceitar uma missão de bons ofícios para "restabelecer" o cumprimento do documento regional de defesa da institucionalidade.



A resolução, aprovada em sessão extraordinária do Conselho Permanente da OEA, foi apoiada por 25 dos 34 membros ativos do bloco regional. Oito países se abstiveram: Argentina, Belize, Bolívia, Honduras, México, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia.



O único voto contrário foi o da Nicarágua, cujo representante, Michael René Campbell, denunciou "mais um evento intervencionista da OEA".



O texto, patrocinado por Antígua e Barbuda, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos e Guiana, pede à Nicarágua a libertação "urgente" de todos os opositores detidos e o início de um processo para realizar eleições "livres, imparciais e transparentes, com observação internacional credível".



A recente Assembleia Geral da OEA ignorou a legitimidade das eleições de 7 de novembro, afirmou que as instituições democráticas do país foram "seriamente prejudicadas" pelo governo Ortega e encarregou o Conselho Permanente de realizar uma "avaliação coletiva imediata" da situação.



Como resultado, Ortega, que obteve o quarto mandato consecutivo com sete de seus possíveis rivais presos sob acusações de conspiração e outros crimes formulados antes das eleições, pediu em 19 de novembro que seu país deixasse a OEA.



A resolução desta quarta-feira, porém, lembrou que o processo para finalizar a saída leva dois anos, durante os quais permanecem em vigor as obrigações da Nicarágua com a OEA e seus instrumentos.