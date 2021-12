Johnson anuncia restrições, e afirma que Ômicron se espalha mais rápido que Delta

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira, 8, uma série de novas restrições para o país em virtude da variante Ômicron do coronavírus, que está se espalhando "muito mais rápido que a delta", segundo o britânico, e ganhando espaço pelo mundo. Entre as medidas detalhadas em coletiva de imprensa, a reintrodução das recomendações para home office a partir da próxima semana, passaporte vacinal para entrada em casas noturnas e similares, além das orientações para uso de máscaras em uma série de espaços.



Johnson afirmou que ainda não se sabe a eficácia das vacinas contra Ômicron. Por sua vez, indicou que especialistas estão confiantes de que resposta imune será maior com as doses de reforços, e fez uma série de menções à necessidade das pessoas tomarem as injeções, especialmente entre populações mais velhas. O primeiro-ministro descartou um lockdown, e apontou ainda para a testagem como um outro importante meio de combater a pandemia. As medidas fazem parte do que é chamado de "Plano B", e, entre outras intenções, está a manutenção das festas de final de ano.



"Não gostaria de uma sociedade na qual as pessoas fossem obrigadas a serem imunizadas", afirmou. No entanto, "acho que iremos precisar ter uma conversa nacional sobre vacinação", indicou, sugerindo que a única maneira de avançar no combate à pandemia é por meio da imunização.