Rainha Elizabeth II reaparece em audiência no Castelo de Windsor

A rainha Elizabeth II, cujas aparições têm sido raras desde sua breve hospitalização em outubro, concedeu uma audiência ao organista Thomas Trotter no Castelo de Windsor nesta quarta-feira (8).



A soberana de 95 anos, que aparece sorrindo nas fotos do encontro, presenteou Trotter com a Medalha da Rainha por sua colaboração para a Música em sua residência localizada cerca de 50 km a oeste de Londres.



Desde o primeiro confinamento devido à pandemia do coronavírus, em março de 2020, a monarca, no trono britânico há quase 70 anos, estabeleceu sua residência em Windsor.



Seu estado de saúde tem sido motivo de preocupação desde que os médicos a colocaram em repouso no dia 20 de outubro e ela passou uma noite no hospital para se submeter a exames "preliminares", sobre os quais não foram dados detalhes.



Desde então, Elizabeth II reduziu consideravelmente sua agenda, até então bastante movimentada.



Em 24 de novembro, ela recebeu o governador do Banco da Inglaterra e três dias antes assistiu ao batismo de seus dois últimos bisnetos na Capela de Todos os Santos, em Windsor.



Há alguns dias, ela realizou sua primeira reunião presencial em um mês, dando as boas-vindas ao novo chefe do Estado-Maior britânico, Nick Carter.



Inicialmente, a rainha deveria retomar as atividades públicas em 14 de novembro para uma cerimônia em homenagem às vítimas das guerras, mas sua participação foi cancelada no último minuto e o palácio relatou que a soberana havia sentido dores nas costas.



Elizabeth II também cancelou sua viagem à cidade escocesa de Glasgow no final de outubro para participar da conferência climática das Nações Unidas, COP26, na qual a família real britânica foi representada pelo príncipe Charles, de 73 anos, herdeiro do trono, e pelo príncipe William, seu filho mais velho, de 39.