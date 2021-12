O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira (8) um endurecimento das restrições para conter a propagação da variante ômicron do coronavírus, incluindo o retorno ao trabalho remoto a partir da segunda-feira e a adoção da exigência de passaportes sanitários em alguns lugares.



"Cada vez está mais claro que a ômicron se propaga muito mais rápido do que a variante anterior, a delta", com 568 casos identificados até agora no Reino Unido e uma cifra real "certamente muito maior", disse Johnson durante coletiva de imprensa.