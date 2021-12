Família Rothschild negocia venda para a Holanda do 'Porta-estandarte' de Rembrandt

Uma carta de intenção foi firmada entre a Holanda e a família Rothschild nesta quarta-feira (8) para a venda do "Porta-estandarte", de Rembrandt, obra pela qual o Estado Holandês está disposto a pagar 150 milhões de euros (169 milhões de dólares), informou o Ministério da Cultura.



Na terça-feira, Paris já havia anunciado que a obra, classificada como "tesouro nacional" na França, poderia retornar ao mercado de arte, já que o Estado francês finalmente desistiu de sua aquisição.



"O 'Porta-estandarte' é uma das obras-primas de Rembrandt e está intimamente ligado à história da Holanda", informou o Ministério da Cultura holandês em um comunicado.



"Durante séculos, a obra-prima esteve em posse privada, especialmente do Rei da Inglaterra e desde 1844, da família Rothschild", continuou. "Agora é a oportunidade de comprar um Rembrandt deste porte", completou.



Esta pintura é um autorretrato pintado em 1636 pelo pintor holandês, então com 30 anos.



A compra, que ainda não foi autorizada pelo Parlamento holandês, terá financiamento público e privado.



ROTHSCHILD & CO