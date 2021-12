Quantidade de drogas apreendidas no Golfo em 2021 é maior do que nos últimos 4 anos

Mais de 67 toneladas de drogas calculadas em 189 milhões de dólares foram apreendidas durante as operações na região do Golfo Pérsico até agora em 2021, uma quantidade maior do que nos quatro últimos anos, revelou uma coalizão naval multinacional.



A Força-Tarefa Naval 150 sediada no Bahrein e sob o controle das Forças Marítimas Combinadas (CMF), apreendeu uma quantidade sem precedentes de drogas este ano, disse o porta-voz da CMF, Tim Hawkins.



As CMFs são compostas por 34 países, que patrulham cerca de 8,3 milhões de km2 de águas internacionais.



Em 2021, as apreensões de drogas foram maiores do que nos quatro anos anteriores, enfatizou o porta-voz.



Até agora, 6,5 toneladas de heroína, mais de quatro toneladas de metanfetamina e quase 57 toneladas de haxixe foram apreendidas e destruídas, disse Hawkins à AFP.



No que diz respeito à heroína, esta é a maior quantidade apreendida da droga desde a criação do CMF.