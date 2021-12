O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira (8) que a variante ômicron do coronavírus parece ter uma taxa maior de reinfecção, mas causa sintomas menos graves.



"Os dados preliminares da África do Sul sugerem um risco aumentado de reinfecção com ômicron, mas são necessários mais dados para tirar conclusões mais fortes. Também há evidências que sugerem que a õmicron causa sintomas menos graves do que a delta", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.