'Round 6', Alec Baldwin e Dogecoin entre os mais pesquisados no Google em 2021

A gigante de tecnologia americana Google divulgou nesta quarta-feira (8) as buscas mais populares em sua plataforma em 2021. A lista inclui a série "Round 6", o ator Alec Baldwin e a criptomoeda Dogecoin.



Também indicou que há muito interesse pelo esporte: os oito termos mais pesquisados no mundo neste ano foram críquete, a liga de basquete americana (NBA) e duas competições internacionais de futebol: Euro 2021 e Copa América.



A série "Round 6", transmitida na plataforma Netflix, ocupa a nona posição. O vencedor do programa sul-coreano pode levar um prêmio bilionário, enquanto o perdedor pode morrer. O jogo de sobrevivência foi assistido por mais de 142 milhões de fãs até o final de outubro, um mês após seu lançamento em streaming.



O ator americano Alec Baldwin, que se envolveu na morte acidental de uma diretora de fotografia no set de um filme em outubro, foi a personalidade mais pesquisada no Google.



Ele é seguido por Kyle Rittenhouse, um jovem americano que foi recentemente absolvido após matar duas pessoas durante um protesto contra o racismo e a violência policial em Wisconsin em 2020.



Na categoria "Notícias", o Afeganistão, onde o Talibã assumiu o poder em agosto, e as vacinas covid-19 estão entre os termos mais populares.



Mas os internautas também se interessaram por buscas especulativas como ações da Bolsa de Valores, a loja de videogames GameStop e a rede de cinemas AMC, além de criptomoedas como Dogecoin ou Ether.



Na seção "Desaparecimentos", a morte do rapper DMX, a viajante americana misteriosamente assassinada Gabby Petito e o príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, estão no topo do ranking.



Como em 2020, as questões relacionadas à pandemia foram responsáveis por uma parte significativa do tráfego do Google, mas as pesquisas por vacinas oficialmente superaram as de testes para o vírus neste ano.



