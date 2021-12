França proíbe festas em bares e restaurantes por quatro semanas devido à covid-19

Festas em bares e restaurantes estará proibido na França a partir de sexta-feira até 6 de janeiro, período durante o qual as casas de festas permanecerão fechadas como parte das novas medidas anticovid decretadas pelo governo e anunciadas nesta quarta-feira (8).



As casas de festas "não poderão receber público até 6 de janeiro" a partir de sexta-feira (10) às 05h00 GMT (02h00 no horário de Brasília), de acordo com o decreto que acrescenta que "essa proibição se aplica até a mesma data para festas" em bares e restaurantes.



Um estudo publicado em novembro pela revista médica The Lancet determinou que as casas de festas são "lugares de alto risco de transmissão", já que são espaços fechados e com má ventilação, onde o coronavírus pode permanecer mais facilmente no ar. As casas de festa na França reabriram em 9 de julho para clientes com passaporte sanitário, depois de permanecerem 16 meses fechadas.



Os proprietários desses estabelecimentos foram indenizados e serão novamente devido aos prejuízos durante as próximas semanas, disse o governo, mas seus proprietários protestaram por este novo fechamento.



O primeiro-ministro Jean Castex afirmou que o uso de máscara, obrigatório em todos os locais fechados na França, é "extremamente difícil (de ser cumprido) nesses estabelecimentos".