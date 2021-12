O social-democrata Olaf Scholz foi eleito nesta quarta-feira (8) chanceler da Alemanha no Parlamento e sucederá Angela Merkel, que passou 16 anos no cargo de chefe de Governo.



Scholz, de 63 anos, venceu a votação secreta com 395 votos do total de 736 deputados. Ele vai liderar uma coalizão de governo formada por social-democratas, ecologistas e liberais.