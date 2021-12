A polícia israelense anunciou nesta quarta-feira a detenção de uma menor de idade suspeita de esfaquear uma mulher em um bairro de Jerusalém Leste, ocupado por Israel.



As forças de segurança informaram que uma mulher foi esfaqueada no bairro palestino de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Leste, e levada para o hospital. A vítima, de 26 anos, sofreu ferimentos leves nas costas, de acordo com fontes médicas.



Após uma operação de busca, a polícia anunciou a detenção da suspeita, "uma menor que foi localizada dentro de uma escola perto do lugar do incidente".