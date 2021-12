Homem é preso por ataques cibernéticos de 'ransomware' nos EUA e Canadá

Um canadense oriundo de Ontário foi preso e acusado de realizar diversos ataques informáticos de "ransonware" nos Estados Unidos e Canadá, após uma investigação de quase dois anos, anunciaram nesta terça-feira (7) as autoridades.



Segundo um comunicado, os ataques são responsabilidade de um hacker de 31 anos e afetaram empresas, entidades governamentais e indivíduos no Canadá e nos Estados Unidos.



O homem foi preso após uma investigação de 23 meses realizada em parceria pela Guarda Real Nacional (GRC) e o FBI e acusado de "fraude", "posse de dispositivo para a realização de um crime" e "uso não autorizado de um computador".



O "ransomware" é um ciberataque que bloqueia o acesso a informações eletrônicas e exige o pagamento de um resgate para desbloqueá-las. Desde 2019, a polícia de Ontário registrou uma aumento de 140% nas denúncias deste tipo de crime.



Apesar de poderem causar "graves consequências financeiras", a maioria desses ciberataques não são denunciados, segundo as autoridades.



Algumas das fraudes por "ransomware" durante o primeiro semestre contra instituições financeiras nos Estados Unidos foram avaliadas em cerca de 590 milhões de dólares.