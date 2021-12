Macron falará 'nos próximos dias' com Putin e Zelenski sobre a Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron falará nos próximos dias com os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelenski, para evitar uma escalada militar na Ucrânia, informou seu gabinete nesta terça-feira (7).



O anúncio foi feito após uma conferência virtual de duas horas entre o líder russo e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



Durante a reunião, Biden advertiu Putin que Washington imporá sanções "fortes" no caso de uma escalada militar na Ucrânia.



Os Estados Unidos e seus aliados europeus têm trabalhado para apoiar as forças armadas da Ucrânia desde 2014, quando as forças armadas do país desmoronaram sob pressão russa.



Antes da cúpula e para coordenar sua mensagem, Biden conversou com os líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália. A Casa Branca disse que falaria com os quatro países novamente após o término das negociações com Putin.