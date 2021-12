A bolsa de Nova York recuperou o ânimo nesta terça-feira (7) e fechou em forte alta, menos preocupada com a periculosidade da variante ômicron do coronavírus e empurrada por vários valores tecnológicos do Nasdaq.



Ao tocar o sino do fechamento, o Dow Jones registrava alta de 1,40% a 35.719,43 pontos; o Nasdaq, de 3,03% a 15.686,92 pontos em seu melhor dia desde março, enquanto o S&P; 500 operava em alta de 2,07% a 4.686,77.