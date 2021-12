Giammattei nega na OEA que corrupção ameace a democracia na Guatemala

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, garantiu à OEA nesta terça-feira (7) que a democracia em seu país não corre perigo pela corrupção e disse que seu governo está avançando na implementação das recomendações do bloco regional para combatê-la.



"A Guatemala é uma democracia estável, na qual o povo é soberano e na qual os direitos inalienáveis do ser humano estão plenamente garantidos", disse Giammattei perante o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), reunido em Washington.



"O fato de surgirem casos particulares de corrupção e impunidade em nosso país, como de fato acontece nos países mais desenvolvidos, não significa de forma alguma que a democracia na Guatemala esteja em risco", afirmou.



Giammattei apontou o tráfico de drogas como "o maior corruptor" e disse estar liderando "uma batalha implacável" contra os dois "flagelos".



Há um ano, em meio a manifestações populares em torno do debate orçamentário, Giammattei denunciou uma tentativa de golpe e solicitou a ajuda da OEA invocando o artigo 17 da Carta Democrática Interamericana, documento regional em defesa da institucionalidade.



Uma missão da OEA, chefiada pelo argentino Fulvio Pompeo, viajou à Guatemala entre 27 de novembro e 2 de dezembro de 2020. Após a visita, fez um apelo ao fortalecimento das instituições democráticas, à garantia da transparência nos assuntos públicos e ao respeito à independência do Poder Judiciário, entre outras recomendações.



Giammattei disse na terça-feira que seu governo deu "atenção especial" ao relatório.



"Avançamos na implementação do plano de ação para a promoção das instituições democráticas e o combate à corrupção na Guatemala", afirmou.