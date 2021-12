O presidente americano, Joe Biden, e os líderes de Reino Unido, França, Alemanha e Itália expressaram seu apoio nesta terça-feira (7) à "integridade territorial" da Ucrânia, destacou a Casa Branca após uma videoconferência entre Biden e seu contraparte russo, Vladimir Putin.



"O presidente Biden antecipou aos líderes sua conversa com o presidente Putin, na qual discutiu as sérias consequências de uma ação militar russa na Ucrânia e a necessidade de reduzir a escalada e voltar à diplomacia", informou a Casa Branca em um comunicado.



"Os líderes sublinharam seu apoio à soberania da Ucrânia e sua integridade territorial, assim como a necessidade de que a Rússia reduza as tensões e se envolva na diplomacia".