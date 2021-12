Adolescente se recupera após ser mordida e arrastada por crocodilo: 'Tive muita sorte'

Amelie Osborn-Smith conseguiu lutar contra o réptil com a ajuda dos amigos, disse o pai da jovem (foto: Amelie Osborn-Smith)

Uma adolescente britânica ficou gravemente ferida quando um crocodilo agarrou sua perna e tentou arrastá-la para debaixo d'água na Zâmbia, no sul da África.

Amelie Osborn-Smith, de 18 anos, estava praticando rafting no Rio Zambeze, próximo às Cataratas Vitória, quando o animal a atacou na última terça-feira (30/11).

A jovem está estável, mas sofre "frequentes flashbacks e pesadelos", segundo informou a família em comunicado.

Ela está sendo repatriada para a unidade de trauma de um hospital universitário em Londres.

Ainda de acordo com a família, o custo do voo de volta para o Reino Unido e do tratamento médico está sendo coberto pelo seguro.

O pai da adolescente, Brent Osborn-Smith, contou que a filha, junto aos amigos, conseguiu lutar contra o crocodilo depois que ele "tentou arrastá-la para baixo com um característico 'giro mortal', a fim de subjugar sua presa".

Segundo ele, a parte inferior da perna dela ficou gravemente ferida, assim como o pé direito — a jovem ainda sofreu um deslocamento no quadril.

Em vídeo divulgado pelo hospital onde Osborn-Smith estava sendo tratada na Zâmbia, a adolescente descreveu sua provação, dizendo: "Você realmente não pensa numa situação assim."

"As pessoas dizem que você vê sua vida passando diante de seus olhos, mas não, você apenas pensa: 'Como faço para sair dessa situação?'"

"Seu cérebro simplesmente fica acelerado. Eu tive muita, muita sorte."

Osborn-Smith estava praticando rafting perto das Cataratas Vitória (foto: AFP)

A jovem acrescentou que o incidente não a impediria de retornar à Zâmbia no futuro.

"Posso ver agora que a vida pode acabar muito rápido."

"Parece clichê, mas se você vai viver pensando que vai se arrepender de tudo, você nunca vai ter uma vida plena."

"Acho que você deve fazer tudo enquanto pode, e não deve deixar um incidente te impedir."

A Bundu Rafting, empresa que organizou o passeio de rafting, se posicionou em um comunicado sobre o incidente:

"O que aconteceu com a Srta. Osborn-Smith foi um acidente infeliz — o primeiro desse tipo a ocorrer com a Bundu Rafting.

"O bem-estar e a rápida recuperação da Srta. Osborn-Smith são nossa principal prioridade, e continuarão sendo até que ela receba alta do hospital."

O pai da jovem havia elogiado anteriormente o "raciocínio rápido e a intervenção de todos que estavam a bordo".

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!