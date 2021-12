Menos afetado pela ômicron, petróleo se recupera, ajudado por decisão saudita

Os preços do petróleo registraram forte alta nesta segunda-feira (6), em um contexto de menor ansiedade com a variante ômicron do coronavírus e um aumento dos preços da gigante saudita Aramco.



Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 4,57% a 73,08 dólares.



Em Nova York, enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro fechou em alta de 4,87% a 69,49 dólares.



"Os operadores se recuperaram do pânico inicial", depois da descoberta da ômicron "e corrigem os preços para cima, visto que os casos parecem ser (de sintomas) moderados", comentou em nota Louise Dickson, da Rystad Energy.



"Estamos abaixo de alguns níveis técnicos" de preços, acrescentou Stephen Schork, analista e autor do Schork Report.



Outro motor desta alta foi a decisão do grupo petroleiro saudita Aramco de elevar, em janeiro, todos os seus preços de venda para os barris exportados para a Ásia e os Estados Unidos entre 30 e 80 centavos a unidade, segundo a S&P; Global Platts.



Enquanto isso, a gigante saudita vai reduzir os preços para a Europa e o Mediterrâneo.



