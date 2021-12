Parte da herança de Karl Lagerfeld é leiloada por quase 77 milhões de reais

A venda de parte da herança do estilista Karl Lagerfeld chegou a 12 milhões de euros (76,98 milhões de reais) nesta segunda-feira (6) na Sotheby's de Mônaco, quatro vezes mais do que o esperado.



A primeira parte da venda do patrimônio do ex-diretor artístico da Chanel, efetuada online na própria casa desde sexta-feira, terminou nesta segunda-feira com "sucesso", segundo a Sotheby's.



Todos os 582 lotes propostos foram arrematados superando o valor estimado de 2 a 3 milhões de euros.



Mais de 1.400 pessoas se inscreveram para a venda, que ocorreu em "um ambiente eletrizante", segundo Pierre Mothes, vice-presidente da Sotheby's França, citado em nota.



Entre as peças, das quais 96% foram vendidas acima do valor estimado, o "Retrato de Karl Lagerfeld", do artista japonês Takashi Murakami, foi arrematado por 292.100 euros, contra uma estimativa de 80.000 mil a 120.000 euros.



A obra do pintor francês Guy-Pierre Fauconnet "A cow and her milkmaid", de 1920, foi vendida por 152.400 euros, contra uma estimativa de 4.000 a 6.000 euros.



As mercadorias vendidas, incluindo muitos móveis, estavam nas casas do costureiro em Paris e em outros lugares. Apaixonado pelo período Art Déco, o estilista foi dono de muitos móveis criados pelos franceses Louis Süe e André Mare, dois dos artistas fundadores do movimento na década de 1920.



Entre os pertences pessoais de Lagerfeld, um autorretrato foi vendido por 107.250 euros, embora tenha sido estimado entre 2.000 e 3.000 euros, e três de seus cadernos, estimados entre 3.000 e 5.000 euros, foram vendidos por 152.400 euros.



"Dom Pérignon Balloon Venus", uma escultura de Jeff Koons, foi comprada por 38.100 euros e um Rolls Royce Phantom 2018, estimado entre 300.000 e 350.000 euros, vendido por 439.000 euros.



A segunda parte da venda, também online, acontecerá em Paris de 6 a 16 de dezembro, antes de uma venda em Colônia em março.