Ebrahim, combatente contra o apartheid na África do Sul, morre aos 84 anos

Ebrahim Ismail Ebrahim, ex-companheiro de luta de Nelson Mandela na luta contra o apartheid na África do Sul, que passou parte de sua vida na prisão de Robben Island, morreu nesta segunda-feira aos 84 anos.



Ele faleceu em sua residência depois de sofrer uma longa doença, informou Congresso Nacional Africano (ANC), partido que governa o país.



Em um comunicado, o partido se despediu de um "membro da ANC de longa data, um patriota que serviu ao país em muitos postos com humildade, dedicação e distinção".



Ebrahim, de origem indiana, nasceu em 1º de julho de 1937 e sua trajetória foi similar a de outros grandes nomes que lutaram contra o regime racista branco.



Sob o regime do apartheid, ele passou da oposição não violenta à luta armada e foi detido em 1963. Ebrahim permaneceu na prisão de Robben Island por 15 anos, onde conviveu com Nelson Mandela e outro futuro presidente, Jacob Zuma. Ele foi libertado de maneira definitiva em 1991.