ArianeGroup desenvolverá mini lançador reutilizável para competir com a SpaceX

A empresa europeia ArianeGroup desenvolverá um mini lançador reutilizável para competir com os modelos da americana SpaceX, pioneiros nesta tecnologia, anunciou o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire.



O lançador deve estar operacional em 2026, disse Le Maire, durante uma visita à fábrica da empresa em Vernon (noroeste da França).



O ministro francês admitiu que a Europa perdeu tempo na área do lançador reutilizável. "Não acreditávamos nisso, ficamos para trás em relação aos nossos parceiros americanos que desenvolveram o SpaceX e o Falcon 9, e devemos recuperar o atraso", completou.



Durante sua visita a Vernon, Le Maire apresentou a estratégia espacial da França, que também inclui a ambição de desenvolver "micro lançadores" também reutilizáveis e uma integração maior das empresas emergentes.



A poucos meses da eleição presidencial de abril e das legislativas de junho, o ministro prometeu um aumento dos postos de trabalho em Vernon.



Esta fábrica, onde são testados os motores dos foguetes Ariane, perderá o motor Vinci - um dos que contém o Ariane 6 -, mas abrigará o futuro motor pesado Prometheus e retomará a atividade de "turbombas", junto ao futuro mini lançador reutilizável.



O ArianeGroup, empresa conjunta criada pela europeia Airbus e a francesa Safran, prepara atualmente o Ariane 6, que deve ser utilizado pela primeira vez no segundo semestre de 2022.