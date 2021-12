Presidente do Irã promete reerguer economia do país

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, prometeu neste domingo (5) combater os problemas econômicos do país e afirmou que seu governo trabalha para levantar as sanções, em uma entrevista televisiva que marca seus primeiros 100 dias no cargo.



"O povo conhece bem as condições que prevaleciam no país quando assumi as rédeas do governo, incluindo a pandemia de coronavírus, a situação financeira e econômica", disse Raisi.



A economia do Irã, país rico em petróleo, sofre desde 2018 com o restabelecimento das sanções americanas, depois que os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.



Além disso, a crise sanitária provocada pela covid-19 agravou a situação econômica.



Durante a entrevista, Raisi reconheceu que o "déficit orçamentário" poderia "criar problemas sérios para o país". "A inflação", "os altos preços" e "a evasão fiscal" são alguns dos desafios do governo, declarou.



"O governo faz de tudo para chegar à estabilidade econômica", completou o presidente.



Raisi também enfatizou que seu governo trabalha "com vigor para o levantamento das sanções". Contudo, não mencionou as negociações em andamento com as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano.



Suspensas em junho, as negociações para tentar salvar o acordo de 2015 foram retomadas em 29 de novembro, em Viena.