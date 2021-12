Reino Unido exige teste negativo a viajantes devido à variante ômicron

Quem viajar para o Reino Unido deve apresentar teste negativo antes de partir para impedir a disseminação da nova variante ômicron do coronavírus, anunciou o governo britânico, medida que causou descontentamento no setor de turismo.



A partir de terça-feira às 04h locais, "qualquer pessoa com mais de 12 anos que pretenda viajar para o Reino Unido deve apresentar teste negativo (antigênico ou PCR)" efetuado no máximo 48 horas antes da partida, para "conter a importação da nova variante ", anunciou o Executivo na noite de sábado.



Até agora, os viajantes que chegavam ao Reino Unido tinham que se submeter a um PCR no máximo dois dias após a chegada e se isolar até que os resultados fossem obtidos.



A nova obrigação foi muito mal recebida pela indústria do turismo, que começava a se recuperar após o impacto da pandemia.



Clive Wratten, diretor da Business Travel Association, chamou de "golpe" para o setor, enquanto Tim Alderslade, da associação das companhias aéreas Airlines UK, considerou "prematuro", na ausência de todos os dados clínicos sobre a ômicron.



"Eu sei que é um fardo para a indústria de viagens, mas fizemos um enorme progresso neste país", com cerca de 81% dos maiores de 12 anos vacinados e uma dose de reforço administrada a 34% da população elegível, respondeu o vice-primeiro-ministro Dominic Raab, na Sky News.



"Precisamos tomar medidas precisas para evitar que a nova variante se dissemine no país e crie um problema ainda maior", disse.



O Reino Unido detectou até agora 160 casos da variante ômicron.