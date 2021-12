Biden e Putin vão conversar na terça-feira sobre tensões na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, e o americano, Joe Biden, devem conversar por videochamada na terça-feira (7), informou o Kremlin, em meio às tensões entre Moscou e o Ocidente por causa da situação na fronteira com a Ucrânia.



"Confirmamos" que a conversa acontecerá na terça-feira, disse o porta-voz do Kremlin Dimitri Peskov, citado pela agência de notícias Interfax.



A chamada será realizada "à tarde" (na Rússia) e sua duração "será determinada pelos presidentes", detalhou a agência Ria Novosti.



O anúncio deste encontro, que Moscou e Washington vêm preparando há vários dias, surge em um contexto de grande tensão entre o Ocidente e a Rússia, país acusado de preparar uma invasão iminente à Ucrânia.



Kiev e seus aliados denunciam especificamente que a Rússia concentrou numerosos soldados e tanques em sua fronteira.



Moscou negou repetidamente qualquer intenção militar e acusa o Ocidente de multiplicar "provocações", como exercícios militares no Mar Negro (onde a península da Crimeia foi anexada pela Rússia).



Desde 2014, a Ucrânia é dilacerada por uma guerra entre o governo e separatistas pró-russos no leste do país. Um conflito que deixou 13.000 mortos e foi causado pela anexação da Crimeia.



Com essa situação, Biden declarou na sexta-feira que os Estados Unidos preparavam um "conjunto de iniciativas de dissuasão" para tornar "muito, muito difícil para Putin fazer o que as pessoas estão preocupadas que ele possa fazer".



Moscou, por sua vez, pede "garantias de segurança" para acalmar as tensões, sobretudo, a confirmação de que a OTAN não continuará sua expansão para o leste, em particular com a adesão da Ucrânia.