Sete soldados morrem em ataque jihadista na Nigéria

Sete soldados nigerianos morreram nesta sexta-feira (3) em um ataque jihadista a uma base do exército no nordeste da Nigéria, perto da fronteira com o Camarões, disseram fontes militares à AFP.



Combatentes do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap) chegaram à base na cidade de Rann em vários veículos e equipados com armas automáticas por volta da 01h GMT desta sexta-feira (22h de quinta, horário de Brasília) e entraram em confronto com as tropas nigerianas, segundo as fontes.



"As tropas frustraram o ataque, mas perdemos sete militares", disse um oficial à AFP.



O ataque obrigou os moradores da cidade a fugir de suas casas, de acordo com a fonte, que pediu para permanecer anônima.



Rann fica a 175 quilômetros de Maiduguri, capital do estado de Borno, onde a insurgência jihadista atua há quase 12 anos.



O Iswap consolidou seu território nos últimos meses na região do Lago Chade após a morte de Abubakar Shekau, comandante do grupo rival Boko Haram, em combates entre as duas forças jihadistas.