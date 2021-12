Com a voz rouca, Biden garante que está apenas 'resfriado'

O presidente americano, Joe Biden, fez um discurso nesta sexta-feira (3) com a voz perceptivelmente rouca, embora tenha dito que estava com um simples resfriado, transmitido por seu neto, e que faz testes diários para covid-19.



Visivelmente congestionado, Biden falava sobre economia na Casa Branca em um tom baixo e sério, levando um primeiro repórter a questioná-lo sobre sua saúde.



"Estou bem", disse Biden. "Eu faço check-ups diários, check-ups para as covid. Eles me examinam para todas as cepas", disse. "O que eu tenho é um neto de um ano e meio que está resfriado e que gosta de beijar o avô (...) Mas é só um resfriado".



A chegada do inverno, aliada à emergência pela nova variante ômicron do coronavirus, aumentaram os temores de um potencial ressurgimento de casos, principalmente por causa das festas de fim de ano.



Biden passou a semana passada celebrando o Dia de Ação de Graças com sua família.



Ele completou 79 anos poucos dias antes e é o presidente de mais idade eleito nos Estados Unidos, o que torna sua saúde um tema de atenção.



No início de novembro, passou por um exame extenso, mas rotineiro, após o qual o médico da Casa Branca, Kevin O'Conner, informou que o presidente estava "saudável" e "vigoroso".