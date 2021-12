Diretora do FMI alerta que ômicron pode desacelerar crescimento mundial

A nova variante ômicron do coronavírus poderia desacelerar a recuperação econômica mundial após a pandemia, advertiu a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, nesta sexta-feira (3).



"Uma nova variante que pode se espalhar rapidamente pode afetar a confiança e, neste sentido, provavelmente veremos cortes em nossas projeções de outubro sobre crescimento global", destacou.



Em outubro, o FMI reduziu sua previsão de crescimento do PIB mundial de 6% para 5,9% este ano, devido a problemas na cadeia de abastecimento e uma vacinação desigual.



Em 2022, o FMI esperava um crescimento de 4,9%.



Desde outubro, o FMI já havia sinalizado que o crescimento poderia ser menos sustentado do que o esperado devido aos gargalos nas cadeias produtivas, que pressionam a inflação em todo o mundo.



"Mesmo antes da chegada desta nova variante, temíamos que a recuperação, embora continuasse, perdesse algum ímpeto", declarou Georgieva nesta sexta-feira, destacando que a expansão das duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, se viu freada pela variante delta.



O FMI geralmente publica revisões das previsões de outubro em janeiro.



A variante ômicron, uma versão do coronavírus com muitas mutações, foi detectada pela primeira vez na África do Sul em 24 de novembro e já foi encontrada em dezenas de países.