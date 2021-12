Mina de cobre Las Bambas será fechada por bloqueios rodoviários no Peru

A mina de cobre Las Bambas, no Peru, operada pela empresa chinesa MMG, anunciou nesta sexta-feira (3) que suspenderá suas operações em meados deste mês devido a bloqueios de estradas por moradores.



A empresa disse que tomou a decisão de interromper as operações devido ao bloqueio na estrada em Chumbivilcas, a cerca de 200 km do local, situado na região andina de Apurímac, uma das mais pobres do Peru.



"Como resultado do bloqueio atual e das restrições logísticas de entrada e saída, Las Bambas foi forçada a reduzir progressivamente as operações de mineração e a produção será interrompida em meados de dezembro devido à falta de insumos importantes", disse a empresa em um comunicado.



A companhia acrescentou que a última reunião, realizada nesta terça-feira entre o governo peruano e as lideranças dos colonos, não chegou a um acordo para levantar o atual bloqueio da estrada de Chumbivilcas, que começou no dia 20 de novembro.



A empresa considera que as demandas da população local são "excessivas". As comunidades exigem se tornarem provedoras de transporte, manutenção de estradas e outros serviços para a mineradora, entre outras demandas.



Las Bambas produz cerca de 400.000 toneladas de cobre por ano, mas o transporte do mineral para os portos tem sido dificultado pelos bloqueios.



Trata-se de um depósito a céu aberto localizado a 4.000 metros de altitude. O consórcio chinês MMG comprou os ativos da suíça Glencore Xtrata em abril de 2014 por quase US$ 6 bilhões.



O Peru é um dos maiores produtores mundiais de prata, cobre e ouro. A mineração é um dos motores da economia peruana.



Os conflitos sociais frequentemente causam interrupções nas operações de mineração e petróleo no país.