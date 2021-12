Vários casos da ômicron confirmados após festa em Oslo

Ao menos 13 pessoas deram positivo para a variante ômicron da covid-19 após uma festa de Natal com cerca de 120 convidados celebrada em Oslo na semana passada, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3).



Os aproximadamente 120 convidados que compareceram à festa estavam todos vacinados, incluindo o que havia viajado recentemente para o sul da África.



Em um comunicado anterior, o governo confirmou um caso e falou de 17 possíveis outros contágios. Mais da metade dos convidados da festa deu positivo para covid-19.



Em todo o mundo crescem os temores de que a ômicron - variante informada pela primeira vez pela África do Sul à Organização Mundial da Saúde (OMS) em 24 de novembro - possa ser mais transmissível e mais resistente às vacinas do que outras cepas.



A festa era um jantar de Natal organizado pela empresa em que trabalham.



"Todos estavam vacinados, ninguém apresentava sintomas e todos fizeram autoexame antes do encontro", afirmou à AFP Tine Ravlo, funcionária do departamento de saúde do município.



"Tudo estava em ordem e nenhuma regra foi violada", disse.



Todos que deram positivo tiveram até agora apenas sintomas leves, como dores de cabeça, de gargante e tosse, disse Ravlo.



"Ainda é muito cedo para dizer se este evento é uma prova de que a variante ômicron é mais transmissível do que a delta", disse à AFP Preben Aavitsland, um alto funcionário do Instituto Norueguês de Saúde Pública.