Papa celebra missa para 7.000 pessoas em Nicósia

O papa Francisco chegou na manhã desta sexta-feira (3) ao estádio municipal de Nicósia, onde deve celebrar uma missa para 7.000 pessoas na presença do presidente cipriota Nicos Anastasiades, anunciaram os organizadores.



Nas arquibancadas do estádio, milhares de fiéis exibiam bandeiras libanesas, argentinas e filipinas, enquanto um coral de 130 pessoas de várias nacionalidades ensaiava cantos em árabe e grego em um altar, ao lado de dois telões gigantes.



O coral tem membros da comunidade católica cipriota, que tem 25.000 integrantes, em sua maioria imigrantes asiáticos e refugiados africanos.



No segundo dia de sua visita, o papa Francisco deve reiterar o apelo à "fraternidade" e ao "diálogo".



Na quinta-feira, o papa Francisco fez em Chipre um pedido de "unidade", em plena crise migratória na Europa e em uma ilha dividida, durante a primeira etapa de uma viagem de cinco dias que também o levará à Grécia.



Esta é a segunda visita de um papa a Chipre, uma ilha habitada majoritariamente por cristão ortodoxos, após a viagem de Bento XVI em 2010.