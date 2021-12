Estudantes transformam universidade no Paquistão na Hogwarts de Harry Potter

Deu mais trabalho que um simples feitiço com uma varinha mágica, mas estudantes paquistaneses da Universidade de Lahore transformaram esta semana um antigo campus de 150 anos na escola de Hogwarts, durante um festival dedicado a Harry Potter.



Com seus vastos corredores e arcos elevados, a Government College University na cidade de Lahore, maior cidade do leste do Paquistão, recorda o universo criado pela escritora britânica J.K. Rowling, afirmaram vários alunos à AFP.



"Não posso acreditar que estou em Hogwarts, enquanto estou em Lahore, de todos os lugares", disse à AFP Raziah Alam, estudante que participou no festival. "Tem sido uma experiência tão divertida", acrescentou.



Vestidos com fantasias inspiradas no mundo fantástico de Harry Potter, incluindo varinhas mágicas e chapéus de feiticeiro, os estudantes deram as boas-vindas aos visitantes em sua versão do Grande Salão de Hogwarts, decorado com vassouras, morcegos e até mesmo uma área para preparar poções.



A trilha sonora dos filmes de Harry Potter tocava ao fundo, enquanto os estudantes citavam feitiços, tiravam fotografias com o famoso "Chapéu Seleto" e colocavam os uniformes do célebre Colégio de Hogwarts.



"A maioria desses jovens cresceu na época em que o trabalho de JK Rowling estava sendo apresentado nos livros e depois nos filmes", disse Asghar Zaidi, vice-reitor da universidade e fã da saga.



Ele acrescentou que quando os alunos "observam a arquitetura, eles lembram de Hogwarts".



"Eu acho que a magia vem da inspiração que provoca em nossos estudantes", afirmou, com orgulho.



O festival exibe um filme que é considerado o primeiro produzido por fãs de Harry Potter no Paquistão, com o título "The Last Follower and the Resurrection of Voldemort" ("O Último Discípulo e a Ressurreição de Voldemort", em tradução livre).



A produção foi criada e interpretada por estudantes da universidade e conta com bons efeitos especiais.



"Realmente pensamos que seria uma ideia maluca modificar o edifício, colocar algumas montanhas ao redor, criar alguns personagens", afirmou o diretor Waleed Akram.



Desde o lançamento em 1997 do primeiro dos sete livros com as aventuras de Harry Potter, a saga faz muito sucesso em todo o mundo, inclusive no Paquistão.



Em todo o mundo foram vendidos quase 500 milhões de exemplares e os livros foram adaptados para o cinema, com oito filmes.