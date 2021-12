Após quadro grave de COVID-19, líder antivacina afirma que vai se imunizar

Negacionista passa a defender vacina após enfrentar quadro grave da COVID-19 (foto: Reprodução/Youtube/antennatre) Contra todas as comprovações científicas – e a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) –, grupos antivacina ainda se posicionam contrários ao imunizante contra a COVID-19 no planeta. No entanto, facilmente se “convertem” a ciência quando enfrentam a morte ao encarar quadros graves da doença.









Seu quadro grave de saúde o convenceu da importância do papel da ciência e da imunização frente ao avanço da pandemia. "Depois desse período, tenho agora outra visão do mundo e vou me vacinar", disse a jornais locais.





Movimento antivacina





Damiano chegou a fundar o movimento "Nuremberg 2", que propunha processar os responsáveis - ainda não se sabe quais - pelo "grande esquema de um vírus criado de propósito". O italiano usava a religião para justificar, ainda, que "a vacina não vem de Deus".





Agora, “convertido” pelo seu próprio quadro de saúde, afirma que fará de tudo para convencer a população da importância da vacinação. "Estarei pronto o quanto antes, quando Deus quiser, para fazer o mundo inteiro saber o quão importante é seguir a ciência coletivamente”, declarou.





Na Itália, mais de 84% do público-alvo da COVID-19 já está completamente vacinado. Porém, os números no país ainda são preocupantes: 6 milhões de pessoas sequer tomaram a primeira dose.





“Às vezes, é preciso passar por uma porta estreita para entender as coisas como elas são. Vacinem-se todos", completa Damiano.