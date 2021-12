Variante ômicron provocará mais da metade dos casos de covid na Europa nos próximos meses

A variante ômicron do coronavírus, aparentemente mais contagiosa que as anteriores, pode provocar a maioria dos casos de contágio de covid na Europa nos próximos meses, de acordo com o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle das Doenças (ECDC).



De acordo com cálculos matemáticos, a "ômicron pode provocar mais da metade das infecções provocadas pelo vírus SARS-CoV-2 na União Europeia nos próximos meses", afirmou a agência em um comunicado.



Há muitas perguntas sem resposta sobre as características da ômicron e sua velocidade de transmissão, afirmou, no entanto, o ECDC.



O surgimento da variante provocou pânico em todo o mundo, mas os especialistas afirmam que não é possível saber o impacto que terá sobre a pandemia. A variante foi detectada no sul da África, primeiro em Botsuana e depois na África do Sul.



Até o momento nenhuma morte foi atribuída à variante ômicron.