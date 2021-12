Agência europeia anuncia estudo acelerado sobre vacina anticovid de laboratorio Valneva

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta quinta-feira(2) o lançamento de um estudo acelerado sobre a vacina anticovid do laboratório franco-austríaco Valneva, com o qual a Comissão Europeia firmou um acordo para produzir 60 milhões de doses até 2023.



A vacina, que usa vírus "inativados" em vez da nova tecnologia de RNA mensageiro utilizada pela Pfizer e Moderna, demonstrou em testes a produção de anticorpos contra o coronavírus, de acordo com a EMA, com sede em Amsterdã.



As vacinas normalmente levam alguns meses para passar da revisão para a aprovação, embora algumas, como as desenvolvidas na Rússia e na China, tenham demorado mais.



Em 10 de novembro, a Comissão Europeia anunciou um acordo com a Valneva para fornecer cerca de 27 milhões de doses em 2022 e 33 milhões em 2023.



Após o anúncio, as ações da Valneva subiram, embora não tenham compensado inteiramente as perdas de setembro, quando o Reino Unido cancelou um pedido de 100 milhões de doses.



A empresa, com sede em Nantes, recebeu apoio do governo francês após contratempos com a líder farmacêutica nacional Sanofi e do renomado Instituto Pasteur para produzir sua própria vacina.



A vacina Valneva usa o mesmo método que a maioria das vacinas contra a gripe e muitas vacinas infantis. As autoridades de saúde esperam que isso reduza o ceticismo sobre vacinas com novas tecnologias.