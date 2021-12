Um bebês que estava em um grupo de quase 300 emigrantes morreu na travessia marítima da África para as ilhas espanholas das Canárias, informou o serviço de emergência espanhol 112 nesta quinta-feira.



"Nas últimas horas, o Salvamento Marítimo resgatou 283 pessoas de origem subsaariana que se deslocavam em cinco botes infláveis até Fuerteventura", uma das ilhas do arquipélago, informou a 112 no Twitter.



Fonts do grupo de resgate afirmaram que no grupo havia 68 mulheres e sete menores de idade, incluindo um bebê que não sobreviveu à travessia.