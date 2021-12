Primeiro-ministro israelense pede fim imediato das negociações com o Irã

O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett pediu nesta quinta-feira (2) aos Estados Unidos o "fim imediato" das negociações sobre o programa nuclear iraniano em uma conversa por telefone com o secretário de Estado americano Antony Blinken, informou seu gabinete em Jerusalém.



"O Irã tem feito da 'chantagem nuclear' uma tática de negociação e a resposta a isto deve ser o fim imediato das negociações e medidas concretas das grandes potências contra Teerã", afirmou Bennett durante a conversa, segundo um comunicado oficial.



O primeiro-ministro israelense se referiu às recentes revelações de que o Irã aumentou suas reservas de urânio enriquecido em 20%, segundo o gabinete de Bennett.



Israel teme que seu inimigo desenvolva uma arma atômica e se opõe à retomada das negociações internacionais.



A ofensiva diplomática para tentar convencer os países ocidentais é apresentada na mesma semana da retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano em Viena.



O acordo internacional, assinado em 2015 entre o Irã e as grandes potências (Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha e Reino Unido) ficou praticamente sem efeito com a retirada dos Estados Unidos do pacto em 2018, quando sanções contra Teerã foram restabelecidas.



Em resposta, o Irã deixou de honrar os principais compromissos do acordo.