França detecta caso de ômicron na região de Paris

As autoridades de saúde francesas anunciaram nesta quinta-feira um primeiro caso da variante ômicron do coronavírus na região de Paris, após um teste positivo registrado na Ilha de Reunião.



O caso confirmado é de um homem que reside na região parisiense e testou ao retornar de uma viagem à Nigéria informou a Agência Regional da Saúde (ARS).



Sua esposa, que o acompanhou na viagem, também testou positivo para covid-19 e as autoridades aguardam os resultados dos exames para saber se ela também foi infectada com a ômicron.



Todas as pessoas próximas ao casal foram isoladas.



O viajante testou positivo em um exame de controle ao desembarcar do avião em 25 de novembro.



Diante da ameaça da variante ômicron, a França anunciou na quarta-feira regras mais severas de acesso a seu território, que incluem um teste negativo para todos os viajantes, inclusive os vacinados, procedentes de um país que não seja da União Europeia.